5月末に能登で本州初の放鳥が予定されている国の天然記念物・トキ。自然界で自立して生きていけるよう、3日から放鳥候補となるトキの訓練が新潟県佐渡市で始まりました。記者リポート「トキが入った箱が、今、野生復帰ステーションに到着しました。作業員が一体一体丁寧に運んでいます」新潟県佐渡市にある佐渡トキ保護センターからは、放鳥の候補となる20羽のトキが野生復帰ステーションの管理棟に運ばれました。中には2025年、石