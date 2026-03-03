石川県白山市にあるDIC北陸工場で、国の指針値のおよそ2000倍となる有機フッ素化合物「PFAS（ピーファス）」が確認された問題で、周辺にある19か所の井戸でも指針値を超えるPFASが検出されたことがわかりました。県などは周辺住民に対し、当面の間、井戸水を飲まないよう呼びかけています。白山市湊町にあるDIC北陸工場では、敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍に当たるPFASが検出され、県と白山市は2月、工場からおおむ