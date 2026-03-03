石川県の全日制公立高校の一般入試は3日に出願変更が締め切られました。40校に6,076人が出願し、確定の出願倍率は2025年と比べて0.03ポイント低い0.93倍となりました。最も倍率が高くなったのは、金沢錦丘高校で1.47倍。次いで金沢桜丘高校が1.46倍、金沢二水高校が1.41倍、金沢商業高校が1.26倍、金沢西高校が1.26倍となっています。一方で、2025年、いずれも1倍を上回っていた七尾高校が0.95倍、羽咋高校が0.88倍、大聖寺高校が0