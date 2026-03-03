◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が近本と試合前の会見に出席し、井端ジャパンにガチンコ勝負を挑む決意を示した。第１、２回のＷＢＣを経験している虎の指揮官。「日本代表のために本気でぶつかっていきたいと思います」と宣戦布告した。チームの中心を担う坂本、佐藤、森下はこの日だけ敵となるが「気持ちを１００％に引き上げた状態で」と真っ向勝負する。「勝機はある」と細かい