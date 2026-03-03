去年、ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授と、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文特別栄誉教授が東京都内で会見を開き、研究体制の充実と支援の重要性を語りました。3日午後、日本記者クラブで行われた会見で、ノーベル化学賞を受賞した北川さんは、日本発の独創的な研究を続けていくために「時間を確保してあげることが、まず第一」としたうえで、「研究をサポートするシステムをしっかり作り上