三浦璃来、木原龍一産業能率大スポーツマネジメント研究所は3日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に関するアンケート結果を発表し、最も感動したシーンは、フィギュアスケートペアで愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の金メダル獲得がトップだった。全国の千人にインターネットで実施し、339票を集めた。2位は大会直前に大けがを負いながら出場したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（TOKIOインカラ