ロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志が「２０２６ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）」で、１０日の日本−チェコ戦（東京ドーム）の試合前にライブパフォーマンスを行うことが３日、Ｎｅｔｆｌｉｘより発表された。稲葉は同大会応援ソング「タッチ」をスペシャルカバーしている。同曲は１９８５年に放送がスタートした野球アニメ「タッチ」の主題歌で、同年に歌手の岩崎良美がリリース。〽タッチタッチここに