「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）侍ジャパンの練習開始前に三塁ベンチ前に警察官が集結。総勢５人で周囲を見渡す厳戒態勢となった。関係者によるとテロを警戒してのものだという。阪神の練習中は２人だったが、侍ジャパンの練習開始が近づくに連れて３人増員。バックネット裏付近で周囲に目を光らせていた。前日も報道陣に紛れて警戒を行っ