３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６３７円２６銭（３・２４％）安の４万８８８９円４８銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、９割超にあたる３１５銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７７８円１９銭（３・０６％）安の５万６２７９円０５銭だった。両株価指数とも、下落率が３％を超える大幅な値下がりとなった。３日の東京株