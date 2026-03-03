高市早苗首相は３日の衆院予算委員会に出席。中東情勢に関する質問に対して答弁を行った。中道改革連合の落合貴之衆院議員はイラン情勢をめぐって「原油価格などが高騰として広範にわたって経済に影響が出るものと想定されます」と指摘し、高市首相に経済対策を打つ必要性を迫った。これに高市首相は「主に電力供給などについてお答えします」と前置きして「『ホルムズ海峡』が閉鎖された場合の電力供給の影響を考えてみます