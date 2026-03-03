第二楽章のキーカラーは桜色！3月スタートの「苺のアフタヌーンティー 〜ハーモニー第二楽章〜」では、スイーツ全体の構成が大きく変わり、桜色を基調としたラインナップになります。花の形をしたタルトをはじめ春を連想させるスイーツや、旬の野菜や魚介を使用したセイボリーなど新たなメニューが登場します。3月のイチオシメニューは「春苺のフレジエ」。ムースリーヌにピスタチオを混ぜた濃厚なクリームに、イチゴのほどよい酸