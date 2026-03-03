世界に一つだけの香り！「春待ちの枕香づくり」まずは、平安貴族の文化に触れる枕香づくりの体験からご紹介。創業300年以上の歴史を持つ京都の老舗香木店「山田松香木店」監修のもと、「土のぬくもり」や「若芽の息吹」といった春待ちをテーマにした数種類の香原料を自由に調合し、世界に一つだけの香りを作ることができます。春の象徴である「桜」や「梅」をあしらった上質なちりめん袋に収めて完成！ プレゼントにしてもよろこば