学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「インフォ」はなんの略？「インフォ」はなんの略か知っていますか？英語では「info」と表します。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「インフォメーション（information）」を略した言葉でした！インフォメーションと