「1月のサイパンから沖縄を経て大阪まで、すべての準備は終わった。あとは東京で結果を示すだけだ」韓国代表を率いるリュ・ジヒョン監督の声には確信が満ちていた。【写真】韓国国歌に対するオリックスファンの反応が話題ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）本戦前の最後の実戦となったオリックス・バファローズ戦で、韓国は豪快な打撃を見せて勝利を収めた。最高のコンディションで決戦の地、東京へ向かう。韓国代表は3月3