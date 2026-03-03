健康上の理由で活動休止中の女優チャ・ジュヨンが、新ドラマへの出演を検討していることがわかった。3月3日、所属事務所ゴーストスタジオの関係者は「チャ・ジュヨンがJTBCの新ドラマ『人間×九尾狐』（仮題）への出演を前向きに検討中だ」と明かした。【写真】チャ・ジュヨン、1時間以上続く“鼻血症状”を公開『人間×九尾狐』は、人間を惑わす妖艶な存在と妖物を引き寄せる人間が、運命の交差点で出会う未知数（Ｘ）ファンタジ