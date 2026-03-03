物流センターでのアルバイト目撃談が大きな注目を集めた俳優イム・ジュファンが、本業の俳優として公の場に姿を現した。イム・ジュファンは3月3日、自身のSNSに「タイムスタジオ。ぜひ皆さんも訪れてみてください」というコメントとともに写真を投稿した。【画像】イム・ジュファンのイケメンぶり、日本女性たちが“うっとり”公開された写真には、ソウル・蚕室（チャムシル）の百貨店で開催されたポップアップストアのイベントに