スターバックスコーヒージャパンは3月3日20時から、公式オンラインストアで2026年桜グッズ第2弾の先行販売を開始する。店舗での販売は3月4日から行う。2026年桜グッズ第2弾のテーマは「SAKURA Twinkle Gently」。桜が舞う青空を思わせるブルーを基調に、きらめきを添えたデザインに仕上げたという。主な販売ラインアップは以下の通り（価格はすべて税込）。〈桜グッズ 主な商品（一部抜粋）〉◆SAKURA2026ステンレスボトルシェルホ