あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ 2026。今回は、めぞん・原一刻さんがじゅんわりチークメイクに挑戦！会うたびに可愛いと褒めてくれるばあちゃんに、誇れそうですめぞんの原一刻さんが、トレンド感のある幅広チークメイクにチャレンジ！ 自身のチャームポイントは？「眉毛です。思春期は意味わかんない変な形で悲しかったんですけど、お笑いではそれも面白がってもらえると思うようになりました。今日のメイク