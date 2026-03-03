【天空戦記シュラト 夜叉王ガイ】 5月 発売予定 価格：21,780円 童友社は、アクションフィギュア「天空戦記シュラト 夜叉王ガイ」を5月に発売する。価格は21,780円。 本製品は平成元年に放送したTVアニメ「天空戦記シュラト」に登場する「夜叉王ガイ」を立体化したもの。サイズは全高約180mm。アニメでは「八部衆」の1人で、狼の「神甲冑」を纏うライバルキャラクターと