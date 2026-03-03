向こう一週間、天気の移り変わりは早いでしょう。6日(金)から7日(土)にかけては北海道から九州にかけて広く雨となりそうです。局地的に雷を伴って、雨足が強まる恐れもあります。5日(木)にかけて東北太平洋側で低気圧発達暴風の恐れ明日4日から5日(木)にかけて、低気圧が発達しながら三陸沖をゆっくり進むでしょう。このため5日(木)にかけて東北の太平洋側を中心に暴風が吹き荒れ、海上ではうねりを伴い、しける恐れがあります。