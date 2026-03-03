西川町の菅野大志町長は3日、町議会でおよそ2200万円の退職金を受け取らないと発言しました。菅野町長によるパワーハラスメントを認定した町議会百条委員会の調査結果などを踏まえた意思表明とみられています。西川町によりますと3日に開会した西川町議会3月定例会で、菅野町長は「退職金を受け取らない」と発言しました。菅野町長をめぐっては退職した町の元職員などからのパワハラの訴えを受け、町議会のいわゆる百条委員