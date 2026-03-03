「府中市長杯」（３日、平和島）江本真治（５１）＝山口・７４期・Ａ２＝が３日の２日目６Ｒで６コースから２着と好走。レース後は「たまたまです。展開が良かった」と苦笑いだったが、「タイムが出だしたし、進む感じもある。足は良くなっていると思います」と手応えもつかめていた。４日の予選最終日は２走１８点条件（準優進出ボーダーを得点率７・００で想定した場合）の勝負駆け。「舟の向きが悪い」と課題こそ残るが、