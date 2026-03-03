オリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』（3月13日全国公開）の公開直前“春休み”特別試写会が3日、東京・日本女子大学 二階堂トクヨ記念講堂にて行われ、声優を務めた當真あみ、嵐莉菜が登壇。サプライズで緑黄色社会（長屋晴子、小林壱誓、peppe、穴見真吾）が登壇した。【写真】カワイイ！華やかな衣装で登場した當真あみ＆嵐莉菜この日は、當真と嵐のトークのあと、、主題歌「風に乗る」を担当する緑黄色社