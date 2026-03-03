人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。メンバーの吉村由美（51）に手編み作品をプレゼントしたことを伝えた。大貫は「欲しがられたわけじゃないけど、由美ちゃんにも似合いそうな色で編んであげた」と報告。「昔から由美ちゃんはネイビーと赤やオレンジとグリーンのイメージなので、あんまり派手になりすぎないように…と思ったらとんでもなく派手な女になった笑」と打ち明けた。そして「