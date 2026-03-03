囲碁の第64期十段戦5番勝負の第1局は3日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、挑戦者の許家元九段（28）が153手で芝野虎丸十段（26）に黒番中押し勝ちし、先勝した。許九段は4期ぶりの奪還を目指し、芝野十段は2期連続、通算4度目の獲得が懸かる。第2局は16日に和歌山市で行われる。