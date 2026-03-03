「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）侍ジャパンの井端弘和監督は試合前会見で打順の並びについて「１、２番だけ変えてみようと思います。どのように変わるかみたい」と語った。さらにブルージェイズの岡本和真内野手を５番で起用する考えも語った。前日のオリックス戦では近藤が１番、大谷が２番に座り、中軸をＭＬＢ組で固める形になった。だ