障害がある人たちの日ごろの活動の成果を紹介する展示会が大仙市で始まりました。絵や編み物など多彩な作品が並んでいます。鉛筆の濃淡を巧みに使い分けながら描いた秋田の風景。様々な色のペットボトルのふたを並べて表現した人気アニメのキャラクター。大仙市などで障害者の自立支援に取り組む団体が、日ごろの活動の成果を紹介する、毎年恒例の展示会を開きました。今年は福祉事業所の利用者や特別支援学校の生徒などが手