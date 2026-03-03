人工知能（AI）開発大手の米OpenAIは2月28日、同社のAIモデルを米国防総省（トランプ政権下では「戦争省」との呼称を使用）の機密ネットワークに導入することで合意しました。OpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）はSNSのXに投稿し、同省との提携は同社が堅持する原則に基づくものであり、AIは米国内の大規模な監視に使われず、自律型兵器システムを含む武力行使は人間が責任を負わなければならないとの方針を強調しまし