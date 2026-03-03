Hans.が、新曲「All I Need」を配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Hans. 同郷のアーティスト hanbee参加の新曲「All I Need」MV） 本楽曲は、ニュージーランドを拠点に活動する韓国系インディーポップアーティスト hanbee（ハンビー）との共作シングル。Hans.は楽曲について「もともと遊び心から気軽に作り始めたアイデアがきっかけでした。」