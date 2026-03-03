さくらももこ原作の『コジコジ』と韓国発キャラクター“チェゴシム”がコラボレーションしたポップアップイベント「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」が、3月10日（火）〜3月23日（月）の期間、東京・JR池袋駅南改札前で開催される。【写真】味のあるセリフの掛け合いに癒される〜！新アートのグッズ一覧■『コジコジ』タッチがかわいい今回コラボ第2弾として開催される「コジコジ×チェゴシム POP UP SHOP」は、“メルヘ