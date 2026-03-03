北中米ワールドカップの開幕まであと100日となった３月３日、囲み取材に対応した日本代表の長友佑都は現在の心境を尋ねられると、落ち着いた表情で次のように語った。 「僕はワールドカップに行きますし、そこで最高の自分を見せる。100日だろうが、50日だろうが、全く意識していません。ここから確実に（コンディションは）上がっていくし、それを皆さんにお見せするだけです」このベテランを支配しているのは平常心