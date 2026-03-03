２０２５年に閉園した札幌市の動物園「ノースサファリサッポロ」の跡地などの活用に意欲を示していた東京の投資会社が、当初の計画を白紙に戻す方針を固めたことが分かりました。計画を白紙にする方針を固めたのは、東京の投資会社「ビーチキャピタル」です。この会社は、２０２５年に閉園した札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」の跡地や隣接地を利用し、動物を引き取って新しい動物園を開設する方針