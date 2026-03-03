オリンピックのスノーボード・スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が3日、故郷の愛知県みよし市に凱旋しました。深田茉莉選手：「スロープスタイルでは優勝することができました。本当に皆さん応援ありがとうございました」地元出身の金メダリストを一目見ようと、会場にはおよそ300人が詰めかけました。深田茉莉選手：「うまくいかなくて泣いてしまったときは、お兄ちゃんが声をかけて