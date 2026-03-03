俳優の當真あみ（１９）と嵐莉菜（２１）が３日、東京・日本女子体育大学で、声を務めた劇場アニメ「パリに咲くエトワール」（１３日公開）の特別試写会に出席した。学生たちの「かわいい〜！」という大歓声に圧倒されながらも、年の近い学生たちと交流を楽しんだ。学生向けの試写に参加し、當真は「緊張していますが、年が近いと言うだけで親近感が湧いてきました」と笑顔。嵐は「こういったイベント初めて。緊張していたけど