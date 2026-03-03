20年目のShall we ダンス？（後編） パーティーを主催する坂元昭彦さん（83）にとって、大きな節目のイベントが近づいてきました。 【写真を見る】「趣味ではなく、運命」 83歳主催者がたどり着いた境地20年目のパーティーで見えた“幸せ”のかたち「Shall we ダンス？」後編 20年目の「クリスマス ダンスパーティー」です。 参加費から必要経費を除いたお金を貯めておいて、毎年、みん