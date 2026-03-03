急速充電器を使用して充電するホンダの電気自動車（EV）＝3日午後、さいたま市ホンダは3日、昨年9月に導入した電気自動車（EV）向け充電サービス「ホンダチャージ」を公開した。自動認証機能の活用で充電時の手間を軽減したのが特長。事前にスマートフォンアプリの設定を済ませていれば、充電プラグを車体に差し込むだけで自動でユーザーを認証し、充電が始まる。ただ自動認証機能の対応車種は、ホンダの一部EVに限られる。