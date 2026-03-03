政府は3日、NHKの2026年度予算を国会に提出した。事業収入に対し支出が690億円多く、4年連続の赤字となる。審議時間が確保できず暫定予算を組んだ昨年と比べても、衆院選で提出が2週間以上遅れた。林芳正総務相は「年度内に承認してもらえるよう取り組む」と強調した。26年度の事業収入は前年度比2.4％増で6180億円、支出は6.8％増の6871億円とした。赤字は還元目的積立金で補填する。支出増は事業への投資が要因で、昨年10月