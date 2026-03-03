東京都内のイベントで講演する日銀の植田総裁＝3日午後、東京都千代田区日銀の植田和男総裁は3日、人工知能（AI）やブロックチェーン（BC）といった金融の新技術普及に伴い「取引の透明性や公正性、関連する決済の安全性を確保する仕組みが必要だ」と述べ、日銀として積極的に関与していく考えを示した。東京都内の講演で指摘した。植田氏はAIとBCの組み合わせで、新たなサービス創出に期待を示した。一方で、異なるシステム間