下鴨神社の宮司交代が発表され、握手する前宮司の新木直人氏（左）と新宮司の友田重臣氏＝3日午後、京都市左京区京都市左京区の下鴨神社は3日、神社トップの宮司新木直人氏（88）が2月28日付で退任し、宮司に次ぐ役職「権宮司」の友田重臣氏（56）が後任に就いたと発表した。3月1日付。神社によると、宮司交代は24年ぶり。同神社は、社殿を建て替える「式年遷宮」を21年ごとに行う。2015年の遷宮に関わる工事にめどがつき、新