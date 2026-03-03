記者会見する東京大大学院の田中東子教授（左）と「社会調査支援機構チキラボ」所長の荻上チキさん＝3日午後、東京都千代田区一般社団法人「社会調査支援機構チキラボ」などは3日、放送業界の労働環境調査の結果を発表し、ハラスメントを助長する構造的問題があると指摘した。フジテレビの一連の問題などで対策への意識は高まっているものの、女性を性的対象として扱う「慣習」は残っているとし、放送関係団体による業界横断の詳