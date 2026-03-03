【ロンドン＝横堀裕也】スターマー英首相は２日の議会で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、「我々は（空爆による）空からの体制転換に賛同しない」と述べた。イラン攻撃への不参加を改めて表明したものだが、トランプ米大統領は不満を隠しておらず、米英間の「特別な関係」を揺るがしている。スターマー氏は、イラン攻撃への参加に関してトランプ氏と意見の対立があったことを明らかにしつつ、「英国の国益を踏まえて