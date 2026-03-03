Ｊ２藤枝は７日のホーム磐田戦に向け、３日に焼津市内で調整を行った。主将のＤＦ中川創にとっては、２０２４年に完全移籍して以来、古巣とは３度目の対戦だ。藤枝は２３年のＪ２昇格以降、磐田と４度対戦し、通算成績は１勝３敗と苦戦している。中川が加入した２４年は磐田がＪ１に所属していたが、昨季はＪ２で対戦し１勝１敗。直近の昨年９月２０日のホーム戦では２―１で勝利している。最終ラインから勢いをつけ、古巣相手に