◆ＷＢＣ強化試合ソフトバンク１―５台湾（３日・ＳＯＫＫＥＮ）ＷＢＣ台湾代表が順調な仕上がりを見せつけた。ソフトバンクＢ組（２軍相当）を相手に、９安打５得点で快勝。２回に３点、７回に２点と複数得点のイニングをつくり、曽豪駒監督（４６）は「得点圏に走者を置いた時、いい打撃ができている」と打線のつながりをたたえた。リードオフマンも心強い。「１番・中堅」で先発したスチュアート・フェアチャイルドが２安