東都大学野球連盟は３日、春季リーグ戦の日程を発表した。４月７日に開幕し、球場は神宮球場。７連覇を目指す青学大は開幕カードで亜大と対戦する。試合日程は以下の通り。▽４月７日青学大―亜大国学院大―中大東洋大―立正大▽４月８日亜大―青学大中大―国学院大立正大―東洋大▽４月１４日国学院大―立正大東洋大―亜大青学大―中央大▽４月１５日立正大―国学院大亜大―東洋大中大―青学