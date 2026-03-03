日本学生野球協会は３日、審査室会議を行って高校の処分５件を決定した。高知（高知）のコーチ（３６）に暴言と不適切指導（部内）で１月６日から３か月の謹慎処分、福岡第一（福岡）の部長（３８）に不適切指導（部内）と報告義務違反で１月１１日から２か月の謹慎処分を決めた。高知のコーチは、２４年１０月に夜食を購入するために寮の規則を破って外出した当時の１年生部員３人を指導する際、「殺すぞ」という発言をした。