【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の鈴木亮平が3日、「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、女優の綾瀬はるか、浜辺美波とともに出席。人気女優の一面を明かす場面があった。【写真】鈴木亮平が「変な人」と評した40歳国民的女優◆鈴木亮平「やっぱりちょっと変な人なんだな」浜辺は、同日解禁した新CM撮影現場の雰囲気について「すごく