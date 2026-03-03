【モデルプレス＝2026/03/03】YouTuberのきりまるが3月2日、自身のInstagramを更新。グアム旅行中の水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳美人YouTuber「包容力すごい」婚約者とのグアム旅行で水着姿2ショット◆きりまる、グアムで水着姿披露きりまるは「初グアム旅行にきてます プールも海も10年ぶりくらい！！！！笑」とつづり、リゾートでくつろぐ様子を複数枚投稿。青い空と南国らしい木々を背景に、グリーン