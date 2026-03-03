2026年3月3日放送のトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に俳優の寺田心さんが出演、将来の夢について語った。寺田さんは7歳の時にデビュー、現在高校3年生だが進路の悩みがあるという。「前に獣医師になりたいとおっしゃっていましたね」寺田さんは現在保護犬3匹を含め5匹の犬を飼っている。黒柳さんが「将来の目標は保護犬の活動を広めること？」と聞く。寺田さんは「動物愛護法とかいろいろ強化されているけど保護犬や保護