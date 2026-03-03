ポンドに売り圧力、きょうは英財務相が春季財政報告・最新経済見通しを公表＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドに売り圧力が掛かっている。有事のドル買いや欧州株大幅安などを受けた円買い圧力がその対価としてポンドを押し下げている。また、ポンド独自の材料として、きょうはリーブス英財務相が春季財政報告・最新経済見通しを公表する予定（日本時間２１時３０分頃）。これまでスターマー政権に対する