山形県内で、今シーズンのサケの遡上数が激減するなか、卵からふ化した稚魚を放流するイベントがこのほど遊佐町で行われました。遊佐町直世の滝渕川のそばにある枡川鮭漁業生産組合ふ化場では、去年の秋に遡上したサケから採卵、授精させて誕生した稚魚が育てられています。今シーズン川に帰って来たサケは3300匹余りと目標の3万匹に対しおよそ10分の1にまで激減しました。このため、採卵できた卵の数は440万ほどと目